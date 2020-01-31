Delvin N'Dinga Antalyaspor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Delvin N'Dinga Antalyaspor'da - Son Dakika Spor

Delvin N'Dinga Antalyaspor'da

6 saat önce

Antalyaspor, daha önce Sivasspor forması da giyen 31 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga'yı transfer etti.

Delvin N'Dinga Antalyaspor'da, System.String[]

Antalyaspor, daha önce Sivasspor forması da giyen 31 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga'yı transfer etti.


Antalyaspor, kulüpsüz olan tecrübeli orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga'yı renklerine bağladı. Daha önce Türkiye'de Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu, kendisini sezon sonuna kadar Antalyasporlu yapan imzayı attı. Antalyaspor Genel Menajeri Servet Çavuşoğlu'nun katıldığı imza töreninde konuşan N'Dinga, Antalyaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Takımımızı daha üst sıralara taşımak için elimden gelenin en iyisini vermeye hazırım" dedi. - ANTALYA

Antalyaspor, Sivasspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:16 Kaynak: İHA
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