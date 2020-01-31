Delvin N'Dinga Antalyaspor'da - Son Dakika
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Delvin N'Dinga Antalyaspor'da

16 dakika önce

ANTALYASPOR ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Delvin N'Dinga, "Takımımızı daha üst sıralara taşımak için elimden gelenin en iyisini vermeye hazırım" dedi.

Delvin N'Dinga Antalyaspor'da, System.String[]

ANTALYASPOR ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Delvin N'Dinga, "Takımımızı daha üst sıralara taşımak için elimden gelenin en iyisini vermeye hazırım" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ara transfer döneminin son saatlerinde Delvin N'Dinga'yı renklerine bağladı. Daha önce Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga, Antalyaspor'da sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Antalyaspor Genel Menajeri Servet Çavuşoğlu'nun katıldığı imza töreninde konuşan Delvin N'Dinga, Antalyaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirtti. N'Dinga, "Takımımızı daha üst sıralara taşımak için elimden gelenin en iyisini vermeye hazırım" dedi.

Antalyaspor, sosyal medya hesabından transferi 'Hoşgeldin Delvin N'Dinga' paylaşımıyla duyurdu.


- Antalya
Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:28 Kaynak: DHA
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