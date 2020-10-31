DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

Demans hastası Cengiz, 1 yıldır sokakta yaşam mücadelesi veriyor

ADANA'da, demans hastası Mehmet Cengiz (58), yaklaşık 1 yıldır sokakta yaşam mücadelesi veriyor. Mahalle sakinleri, sahip çıktıkları Cengiz için yetkililerden yardım bekliyor.

Ceyhan ilçesinde yaşayan Mehmet Cengiz, 2 yıl önce eşini kaybetti. Daha sonra bunalıma giren Cengiz, ardından demans hastalığına yakalandı. Bakıma muhtaç hale gelen Cengiz, evini de kaybetti. Kimsesi olmayan Cengiz, Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt Mahallesi'ne gelerek sokaklarda yaşamaya başladı. Hastalığı nedeniyle davranışlarını kontrol edemeyen, kişisel bakımlarını da karşılayamayan Cengiz'e mahalle halkı sahip çıktı. Sokakta boş bulduğu park ya da banklarda uyuyan Cengiz, mahallelinin gıda ve kıyafet yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Yeşilyurt Mahallesi'nde kahvehane işleten Gökhan Durmuş, Cengiz'e kendilerinin baktığını belirtti. Yüzde 49 engelli olduğunu belirttiği Cengiz'in günden güne gözlerinin önünde eridiğini söyleyen Durmuş, şöyle konuştu:

"Biz kahvede ilk gördüğümüzde acıyıp, sahip çıktık. Çok soğuk havalarda kahvehanede yatıyor. Yemeğini biz veriyoruz. Mahalle halkı olarak bizler sahip çıkıyoruz. Bazen kayboluyor, bulamıyoruz. Mahalleli olarak kendisine cep telefonu aldık. Kaybolduğu zaman arıyoruz. Taksiye binmesini söylüyoruz. Taksiciyle görüşüp mahalleye getirmesini söylüyoruz. Yaklaşık bir senedir dayımızın peşindeyiz. İnsan olarak ona zarar gelmesini istemiyoruz. O kadar kötü durumdaki eşinin öldüğünü bile unuttu."

Durmuş, koronavirüsün başladığı aylarda sokakta yaşam mücadelesi veren Cengiz'e kimsenin maskesiz yaklaşmadığını ve önlem amaçlı 2 maske taktıklarını söyledi.

'DEVLETİMİZDEN YARDIM İSTİYORUM'

Mahallelinin kendisine sahip çıktığını anlatan Mehmet Cengiz ise yetkililere seslenerek, "Yetkililerden tek ricam bana bir maaş bağlasınlar. Kalacak bir yer bulsunlar. Devletin bana sahip çıkmasını istiyorum. Ceyhan'da çok fazla akrabam var ama ben gidip gelemiyorum. Benim bu durumumdan haberleri var ama sahip çıkmıyorlar. Devletimizden yardım istiyorum" dedi.