Son Dakika Haberleri: Demba Ba '19' Numarayı Giyecek

Demba Ba '19' Numarayı Giyecek

1 saat önce

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, turuncu-lacivertlilerde 19 numaralı formayı giyecek.

Demba Ba '19' Numarayı Giyecek, System.String[]
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, turuncu-lacivertlilerde 19 numaralı formayı giyecek. Devre arası transfer çalışmaları kapsamında Robinho ve Serdar Taşçı'yı kadrosuna katan Medipol Başakşehir'in son transferi Demba Ba oldu. Bir dönem Beşiktaş ve Göztepe'de de top koşturan başarılı futbolcunun Başakşehir'de giyeceği forma numarası da belli oldu. 33 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertlilerde 19 numaralı formayı terletecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:21 Kaynak: İHA

Robinho, Serdar Taşçı, Başakşehir, Demba Ba, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Demba Ba'nın Transferini Yalanladı Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Gündemindeki Demba Ba'yı Transfer Etti

Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'a Tepki Gösterip Vatandaşları Uyardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 18:43:18. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demba Ba '19' Numarayı Giyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]