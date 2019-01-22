Demba Ba '19' Numarayı Giyecek
1 saat önce
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, turuncu-lacivertlilerde 19 numaralı formayı giyecek.
Medipol Başakşehir
'in yeni transferi Demba Ba
, turuncu-lacivertlilerde 19 numaralı formayı giyecek. Devre arası transfer çalışmaları kapsamında Robinho
ve Serdar Taşçı
'yı kadrosuna katan Medipol Başakşehir'in son transferi Demba Ba oldu. Bir dönem Beşiktaş
ve Göztepe'de de top koşturan başarılı futbolcunun Başakşehir'de giyeceği forma numarası da belli oldu. 33 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertlilerde 19 numaralı formayı terletecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:21 Kaynak: İHA
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