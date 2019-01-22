Demba Ba, Başakşehir'de
24 dakika önce
Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Başakşehir son bombayı patlattı.
Devre arasında kadrosunu Robinho
ve Serdar Taşçı
transferleriyle güçlendiren Başakşehir
son bombayı patlattı. Galatasaray
'ın da gündeminde olan Demba Ba
'yı İstanbul
'a getiren turuncu-lacivertliler, bu futbolcuyu kadrosuna kattı.
İlk yarıyı lider bitiren ve kadrosuna Robinho ile Serdar Taşçı gibi önemli isimleri katan Başakşehir, son bombayı patlattı. Daha önce Beşiktaş
ve Göztepe forması giyen, transfer döneminde de Galatasaray'ın gündeminde olan Demba Ba'yı gizlice İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, golcü futbolcuya imzayı attırdı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:32 Kaynak: İHA
Galatasaray, Demba Ba'nın Transferini Yalanladı
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