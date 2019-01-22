Demba Ba Başakşehir'de
18 dakika önce
Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı da kadrosuna kattı.
Devre arasında kadrosunu Robinho
ve Serdar Taşçı
transferleriyle güçlendiren Medipol Başakşehir
, Demba Ba
'yı da kadrosuna kattı. İlk yarıyı lider bitiren ve kadrosuna Robinho ile Serdar Taşçı gibi önemli isimleri katan Başakşehir, son bombayı patlattı. Daha önce Beşiktaş
forması giyen ve Galatasaray
'ın da gündeminde olan Demba Ba'yı gizlice İstanbul
'a getiren turuncu-lacivertliler, golcü futbolcuya imzayı attırdı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:36 Kaynak: İHA
Galatasaray, Demba Ba'nın Transferini Yalanladı
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