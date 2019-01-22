Son Dakika Haberleri: Demba Ba Başakşehir'de

Demba Ba Başakşehir'de

18 dakika önce

Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı da kadrosuna kattı.

Demba Ba Başakşehir'de, System.String[]
Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı da kadrosuna kattı. İlk yarıyı lider bitiren ve kadrosuna Robinho ile Serdar Taşçı gibi önemli isimleri katan Başakşehir, son bombayı patlattı. Daha önce Beşiktaş forması giyen ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Demba Ba'yı gizlice İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, golcü futbolcuya imzayı attırdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:36 Kaynak: İHA

Serdar Taşçı, Robinho, Demba Ba, Başakşehir, Güncel
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