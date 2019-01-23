Demba Ba, Başakşehir'de İlk Antrenmanına Çıktı
1 saat önce
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Medipol Başakşehir
, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu'nda karşılaşacağı Hatayspor
maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeni transfer Demba Ba
, turuncu-lacivertlilerde ilk antrenmanına çıktı.
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışması yapan turuncu-lacivertliler, geniş alanda yapılan oyunla idmanı tamamladı.
Başakşehir'in kadrosuna kattığı yeni transfer Demba Ba da turuncu-lacivertli kulüpte ilk antrenmanına çıkarken, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:42 Kaynak: İHA
Demba Ba, Başakşehir'de İlk Antrenmanına Çıktı
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