Demba Ba ilk golünü attı - Son Dakika

Demba Ba ilk golünü attı

28.11.2020 18:05
Demba Ba ilk golünü attı, System.String[]

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Demba Ba, Süper Lig'de 2020-2021 sezonundaki ilk golünü Denizlispor ağlarına attı.

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Demba Ba, Süper Lig'de 2020-2021 sezonundaki ilk golünü Denizlispor ağlarına attı.

Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin golleri Gulbrandsen (2) ve Demba Ba'dan geldi. Turuncu-lacivertlilerin Senegalli yıldızı Ba, attığı bu golle yeni sezonda ligde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Geride kalan 9 maçın 8'inde görev alan 35 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyordu.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir'in, Fatih Terim Stadı'nda Manchester United'ı 2-1 yendiği müsabakadaki ilk golde Demba Ba'nın imzası var. - İSTANBUL

Demba Ba ilk golünü attı
Demba Ba ilk golünü attı
Demba Ba ilk golünü attı
Demba Ba ilk golünü attı

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Başakşehir, Demba Ba, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Demba Ba ilk golünü attı - Son Dakika Spor


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