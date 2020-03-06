Demba Ba: 'İstanbul harika bir şehir...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Demba Ba: 'İstanbul harika bir şehir...' - Son Dakika Spor

Demba Ba: 'İstanbul harika bir şehir...'

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonunun Twitter hesabından yayınlanan video ile dünya genelindeki futbolseverleri İstanbul'a davet eden Demba Ba, "Bence İstanbul'da harika bir final maçı oynanacak.

Demba Ba: 'İstanbul harika bir şehir...', System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonunun Twitter hesabından yayınlanan video ile dünya genelindeki futbolseverleri İstanbul'a davet eden Demba Ba, "Bence İstanbul'da harika bir final maçı oynanacak. İstanbul, futbolla yaşayan harika bir kent. Finali canlı izlemek isteyenler, İstanbul'da kesinlikle harika zaman geçirecek." ifadelerini kullandı.


Biletleri UEFA'nın internet sitesinden satışa çıkarılan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanacak.

Demba Ba, İstanbul, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:25 
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