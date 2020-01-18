Demba Ba Kadıköy'de yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demba Ba Kadıköy'de yok - Son Dakika

Demba Ba Kadıköy'de yok

6 saat önce

Malatyaspor maçında sarı kart gören Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Demba Ba, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Demba Ba Kadıköy'de yok, System.String[]

Malatyaspor maçında sarı kart gören Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Demba Ba, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadelede bir gol kaydeden ve 60. dakikada sarı kart gören İstanbul temsilcisinin tecrübeli forveti Demba Ba cezalı duruma düştü. Senegalli oyuncu, gelecek hafta Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Demba Ba, Malatyaspor mücadelesinin 67. dakikasında yerini Mehmet Topal'a bıraktı.

(Güven Mert Ercan/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:45 Kaynak: İHA
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