Demba Ba: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi" - Son Dakika

Demba Ba: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"

04.05.2021 13:36
Demba Ba:

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

Medipol Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Senegalli futbolcu Demba Ba, İngiliz Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman'la aralarında geçenleri anlatan Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Fenerbahçe maçında kadroda bile yoktum. Çok şaşırmıştım çünkü böyle konuşmamıştık" ifadelerini kullandı.

"Oruç tutup futbol oynayan birçok futbolcu var"

Ramazan ayından önce bazı takım arkadaşlarının kendisine oruç tutarsa oynayamayacağı yönünde söylemlerde bulunduğunu fakat emin olmamakla birlikte ayrılışındaki nedenin de bu olduğuna inanmadığını dile getiren Demba Ba, "Dünyada oruç tutup futbol oynayan birçok futbolcu var. Ben kulağıma gelen dedikodulara inanmak istemedim çünkü takımda hala oynayan ve oruç tutan başka oyuncular var. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından teknik direktörün sezonun geri kalanında beni pek oynatmayacağını düşündüklerini söylediler. Sahip olduğum isim ve buna duydukları saygı nedeniyle sözleşmemi erken feshetmeye karar verdiler" şeklinde konuştu.

"Kendim ve ailem için en iyi kararı vereceğim"

Kariyerinin geri kalanı hakkında da bilgi veren deneyimli futbolcu, "Ben bir futbol aşığıyım ve çok iyi bir noktada kariyerimi bitirmek istiyorum. İngiltere bir seçenek olabilir ama ben tek bir ülke, tek bölüm veya ligde sıkışıp kalmıyorum. Ne olacağını görmek için bekliyorum. Başka bir ligde, başka bir ülkede de kariyerimi bitirebilirim. Kendim ve ailem için en iyi kararı vereceğim" diye konuştu. - İSTANBUL

Demba Ba: Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi

Demba Ba, Ramazan, Futbol, Oruç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Demba Ba: 'Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı
İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan "Online alışverişe de yasak gelecek mi?" sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil         
13:59
Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu         
13:41
Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler         
13:10
Vakit geçmesin diye topu oyuna sokmak isterken yere düşen Yılmaz Vural'in hali yürekleri burktu Vakit geçmesin diye topu oyuna sokmak isterken yere düşen Yılmaz Vural'in hali yürekleri burktu         
12:51
Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı? Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı?         
12:30
10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu 10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu         
12:14
20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı 20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı         
12:02
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim         
10:49
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir         
10:31
Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş         
10:28
17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir         
10:25
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı         
09:36
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 14:17:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demba Ba: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement