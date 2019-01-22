Son Dakika Haberleri: Demba Ba Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Demba Ba Sağlık Kontrolünden Geçirildi

1 saat önce

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, sağlık kontrolünden geçirildi.

Demba Ba Sağlık Kontrolünden Geçirildi, System.String[]
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, sağlık kontrolünden geçirildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli futbolcunun, kan tetkiklerinin ardından iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:29 Kaynak: AA

Başakşehir, Demba Ba, Spor
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