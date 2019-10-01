Demba Ba'ya anlamlı ödül
1 saat önce
Medipol Başakşehirli futbolcu Demba Ba, Football Is More Derneğinin İsviçre'de düzenlediği organizasyonda "Rol Model" olarak ödüllendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:02 Kaynak: AA
Medipol Başakşehirli futbolcu Demba Ba, Football Is More Derneğinin İsviçre'de düzenlediği organizasyonda "Rol Model" olarak ödüllendirildi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projelerine destek veren ve toplumsal mesajlarıyla kamuoyunda yer alan Senegalli futbolcuya ödülünü, Football Is More Derneği Üst Yöneticisi Hanspeter Rothmund takdim etti.
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