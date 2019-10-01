Son Dakika Haberleri: Demba Ba'ya anlamlı ödül
Son Dakika Spor Haber

Demba Ba'ya anlamlı ödül

1 saat önce

Medipol Başakşehirli futbolcu Demba Ba, Football Is More Derneğinin İsviçre'de düzenlediği organizasyonda "Rol Model" olarak ödüllendirildi.

Demba Ba'ya anlamlı ödül, System.String[]

Medipol Başakşehirli futbolcu Demba Ba, Football Is More Derneğinin İsviçre'de düzenlediği organizasyonda "Rol Model" olarak ödüllendirildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projelerine destek veren ve toplumsal mesajlarıyla kamuoyunda yer alan Senegalli futbolcuya ödülünü, Football Is More Derneği Üst Yöneticisi Hanspeter Rothmund takdim etti.

Demba Ba, İsviçre, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Younes Belhanda: Belki de benim ortalarım yeterli olmuyor
Galatasaray'da Terim ve scout ekibine transfer eleştirisi Ronaldo'dan kafa karıştıran emeklilik açıklaması! Arkadaşının saatini çalan Diaby-Fadiga takımdan kovuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 19:03:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demba Ba'ya anlamlı ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]