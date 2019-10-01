Son Dakika Haberleri: Demba Ba'ya anlamlı ödül!
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Demba Ba'ya anlamlı ödül!

1 saat önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projelerine destek veren ve toplumsal mesajlarıyla kamuoyunda yer alan Senegalli futbolcuya ödülünü, Football Is More Derneği Üst Yöneticisi Hanspeter Rothmund takdim etti.

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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projelerine destek veren ve toplumsal mesajlarıyla kamuoyunda yer alan Senegalli futbolcuya ödülünü, Football Is More Derneği Üst Yöneticisi Hanspeter Rothmund takdim etti.

Başakşehir, İstanbul, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:36 
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