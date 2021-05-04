Demba Ba: Yönetim, Aykut Kocaman'ın bana fazla şans vermeyeceğini söyledi

Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu feshedilen Senegalli golcü Demba Ba'nın ayrılışıyla ilgili birçok polemik yaratılırken, tecrübeli futbolcu verdiği röportajla yaşanan süreci anlattı.

İngiliz Sky Sports'a konuşan Demba Ba, Aykut Kocaman ile tartışma yaşadığı ve bu nedenle sözleşmesinin feshedildiğine dair çıkan haberleri yalanladı. Senegalli golcü, "Yönetim, Kocaman'ın beni sezonun geri kalanında pek fazla oynatmayacağını söyledi. Bu nedenle kariyerimden ötürü sözleşmemi erken feshetmek istediler" diye konuştu.