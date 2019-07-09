Dembélé ve Todibo, Programın Öncesinde Eğitime Döndü
1 saat önce
Fransız ikili Ousmané Dembele ve Jean-Clair Todibo, program öncesi bir hafta önceden FC Barcelona'ya geri döndükten sonra Ciutat Esportiva'da koşuyorlar.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:05
Fransız ikili Ousmané Dembele ve Jean-Clair Todibo, program öncesi bir hafta önceden FC Barcelona
'ya geri döndükten sonra Ciutat Esportiva'da koşuyorlar.
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