Son Dakika Haberleri: Dembélé ve Todibo, Programın Öncesinde Eğitime Döndü
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Dembélé ve Todibo, Programın Öncesinde Eğitime Döndü

1 saat önce

Fransız ikili Ousmané Dembele ve Jean-Clair Todibo, program öncesi bir hafta önceden FC Barcelona'ya geri döndükten sonra Ciutat Esportiva'da koşuyorlar.

Fransız ikili Ousmané Dembele ve Jean-Clair Todibo, program öncesi bir hafta önceden FC Barcelona'ya geri döndükten sonra Ciutat Esportiva'da koşuyorlar.
Dembélé ve Todibo, Programın Öncesinde Eğitime Döndü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:05 
Barcelona, Spor
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