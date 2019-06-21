Son Dakika Haberleri: 'Demek ki Almanya'dan Cimil'e yol var'
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'Demek ki Almanya'dan Cimil'e yol var'

41 dakika önce

OLAY, İkizdere ilçesinde bulunan Cimil Yaylası'nda meydana geldi.

'Demek ki Almanya'dan Cimil'e yol var', System.String[]
OLAY, İkizdere ilçesinde bulunan Cimil Yaylası'nda meydana geldi. Bölgeye tatile giden Alman turistin kullandığı karavan, arazide tümsekte kaldı. Aracı hareket ettiremeyen turisti gören yaylacılar, hemen yanına koştu.

Bu sırada yöre sakinlerinden Sümer Doğukan Aslan, Alman turistle anlaşmaya çalıştı. Cep telefonu kamerasıyla video da çeken Aslan, Alman turiste, " Almanya'dan çıkmış, Cimil'e gelmiş. Biz arazili araçlarla kaldırıma çıkamıyoruz, sen bu araçla buraya nasıl geldin?" dedi.

Alman turistin adının Robin olduğunu öğrenen Aslan, "Robin, sen Almanya'dan çık, gel Cimil'e. Bu nasıl cesaret? Bir de tersten, dağlardan iniyor. Demek ki Almanya'dan Cimil'e yol var" diye konuştu. Alman turist ise anlamadığı Sümer Doğukan Aslan'ın konuşmalarını gülerek, dinledi. Sosyal medyadan paylaşılan, bu anların yer aldığı görüntüler, ilgi gördü.

Yaylacıların ihbarıyla bölgeye çekici getirilirken, karavan, tümsekten kurtarılmaya çalışıldı. Bu sırada yaylacılar da bağladıkları halatla karavanı çekerek, yardım etti. Uzun uğraşlar sonucu karavan tümsekten indirilirken, Alman turist de yardımcı olan yaylacılara teşekkür edip, gezisine devam etti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:13 
İkizdere, Almanya, Güncel
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