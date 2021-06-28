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DEMESKO'DA Bülent Günay güven tazeledi - Son Dakika

DEMESKO'DA Bülent Günay güven tazeledi

28.06.2021 10:35
DEMESKO'DA Bülent Günay güven tazeledi, System.String[]

Toptan Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği (DEMESKO) olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Toptan Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği (DEMESKO) olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Tek liste halinde gidilen seçimlerde mevcut başkan Bülent Günay tekrar güven tazeledi.

Pandemi nedeniyle normal süresinde gerçekleştirilemeyen Toptan Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği'nin (DEMESKO) olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Dernek binası toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimlerde çoğunluğun sağlanmasının ardından seçime geçildi. Seçimlere tek liste ile giren önceki dönem dernek başkanı Bülent Günay, üyelerinin de desteğiyle güven tazeleyerek tekrar başkan oldu. Seçimlerin divan başkanlığını önceki dönem dernek başkanı Halil Öztürk gerçekleştirirken katip üyeliklere ise Hayati Gürcan ile Abdil Şener getirildi.

Derneğin geride kalan dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Bülent Günay, "Hal esnafımızın daha iyi şartlarda hizmet üretebilmesi ve daha çok kazanç elde edebilmesi için elimizden gelen çabayı gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Esnaflar olarak pandemi sürecinde çok zor günler geçirdik. İnşallah önümüzdeki süreç hepimiz için daha hayırlı olur" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçimlerde mevcut Başkan Bülent Günay'ın hazırladığı liste dışında aday çıkmadı. Kullanılan oyların tamamını alan mevcut Başkan Günay, yeniden göreve seçilerek güven tazeledi. Demokrasi havasında gerçekleşen seçimler sonrasında yönetim kurulu üyeliklerine Bülent Günay, Muhammet Alan, İbrahim Arapaslan, Hüseyin Bayındır, Oktay Akkaya, Fatih Ballı ve Halil Üzüm getirildi. - DENİZLİ

DEMESKO'DA Bülent Günay güven tazeledi
DEMESKO'DA Bülent Günay güven tazeledi

Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DEMESKO'DA Bülent Günay güven tazeledi - Son Dakika Ekonomi


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