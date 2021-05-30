Demet Akalın ile Seda Sayan arasındaki atışma devam ediyor. Demet Akalın ile Alişan'ın Star TV'de yayınlanan 'Demet ile Alişan Sabah Sabah' programı cuma günü final yapmıştı. Kanalın yeni sezon için Sayan ile anlaşıldığı iddia edilince Akalın, bu haberlerden sonra Seda Sayan'ı Instagram'dan engellediği ortaya çıkmıştı. Birbirini takip etmeyen ikiliden Sayan'ın, "Ben kimseyi takipten filan çıkmadım niye çıkayım" diyerek, Akalın'ın Sayan'ı engellediği böylece ortaya çıkmış oldu. Akalın ise Aynur Aydın'ın attığı tweet'e verdiği cevapla şaşırttı. Aydın'ın, "Kimi sevip değer sersek sonunda mutlaka bir bokluk yapıyor" mesajına Akalın, "Bir de sıvıyor" karşlığını vermesi, Sayan'a gönderme olarak algılandı.

İkili, 2018 yılında yine karşı karşıya gelmişti. Sayan'ın sunduğu programda Akalın ve eşi Okan Kurt'u konuk almıştı. Demet Akalın'ın biyografisinin anlatıldığı video'da eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a da yer verilince şarkıcı ve Kurt gerilmiş, Sayan ve Akalın birbirini silmişti.