Odatv'nin edindiği bilgiye göre Demet Akalın'ın klibi çektiği dönem Sezgin Baran Korkmaz otelin sahibi değildi.

Otelde kaldığı ortaya çıkan Veyis Ateş , Rasim Ozan Kütahyalı , Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu , Koruma Dairesi Başkanı Ekrem Güler'in isimlerinin ardından şarkıcı Demet Akalın 'ın 2015'te yayınlanan Gölge adlı şarkısının klibini de bu otelde çektiği ortaya çıktı.

Suç örgütü kurduğu belirtilen Sedat Peker 'in gündeme getirmesinin ardından SBK Holdaing'in firari patronu Sezgin Baran Korkmaz 'ın otelinde kalan pek çok isim gündeme geldi.

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