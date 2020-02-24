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Demet Akalın: Aleyna beni aradı sıkıntı yok
6 saat önce
Önceki gün konu hakkında soruları yanıtlayan Akalın "Sıkıntı ve sorun yok. Aleyna ile konuştum problem yok" dedi.
Önceki gün konu hakkında soruları yanıtlayan Akalın "Sıkıntı ve sorun yok. Aleyna ile konuştum problem yok" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:25
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