Son Dakika Haberleri: Demet Akalın Bodrum gecelerine damgasını vurdu
Son Dakika Güncel Haber

Demet Akalın Bodrum gecelerine damgasını vurdu

41 dakika önce

Bodrum'da sahne alan Demet Akalın konserine hayranları akın etti.

Demet Akalın Bodrum gecelerine damgasını vurdu, System.String[]
Bodrum'da sahne alan Demet Akalın konserine hayranları akın etti. 2 saatlik konser için 3 saat kuyrukta bekleyen Akalın sevenleri izdihama neden oldu. Bodrum'da bir eğlence mekanında sahne alan Demet Akalın'ı izlemeye gelenler izdihama neden oldu. Yaklaşık 3 saat eğlence mekanına girmek için kuyrukta bekleyen Akalın hayranları 2 saat boyunca Demet Akalın'ın şarkılarıyla coştu. Erken saatte biletlerin tükendiği konseri yaklaşık 2 bin kişi izledi. Pasha kapısını izdiham nedeniyle kapatmak zorunda kaldı. Demet Akalın'ın bazı hayranları eğlence mekanının kapısında konseri izleyemese de dinleme imkanı buldu. Mekanı hınca hınç dolduran Akalın hayranları ünlü sanatçının fotoğrafını çekebilmek için birbiriyle yarıştı. Pasha sahnesine çıkan ünlü sanatçı yaptığı dans şovlar ve performansıyla göz doldurdu. Masayı donattı Özel günü olanları soran Demet Akalın yeni nişanlanan bir çiftin masasına hediye olarak ikramlar gönderdi. Bir an önce evlenmelerini tavsiye eden Akalın "Bu yıl Pasha'da ilk sahnemiz. Her pazar burada sahne alacağım. Kapıda kalanlar haftaya en ön sıralarda siz olacaksınız" diyerek hareketli şarkılarıyla hayranlarına, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:15 Kaynak: İHA
Demet Akalın, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patronlarını domuz bağıyla bağlayıp işkence yaptılar Demet Akalın, Bodrum gecelerine damgasını vurdu Bakanlık, İBB'nin indirim önerisine yeşil ışık yakmadı Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 09:56:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demet Akalın Bodrum gecelerine damgasını vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]