Demet Akalın: Çılgın Sedat'ın haciz borçlarını biz kapatıyoruz - Son Dakika

Demet Akalın: Çılgın Sedat'ın haciz borçlarını biz kapatıyoruz

28.02.2021 03:09
Demet Akalın: Çılgın Sedat'ın haciz borçlarını biz kapatıyoruz, System.String[]

Demet Akalın ve Alişan ise Çılgın Sedat'a destek vereceğini duyurdu.

Demet Akalın ve Alişan ise Çılgın Sedat'a destek vereceğini duyurdu. 2018 yılında eski eşi Okan Kurt'un borçlarından dolayı evine haciz gelen Akalın, şu açıklamayı yaptı: "Evime haciz geldiğinde iki tane koltukla kalmıştım. Yanımda sadece birkaç arkadaşım vardı. O durumun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. O haciz borcu bende. Biz Alişan'la senin bütün evinin eşyalarını alacağız."

NE OLMUŞTU?

Her şeyimi kaybettim

Beylikdüzü'nde şarkıcı Çılgın Sedat'ın ailesi ile birlikte yaşadığı villada yangın çıktı. Yangın haberini duyar duymaz olay yerine gelen ünlü şarkıcı, panik yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evi yandı. Gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı, "hic¸bir s¸eyim kalmadı" dedi. 'Ugˆras¸tım didindim yaptırdım' diyen C¸ılgın Sedat ayakta durmakta gu¨c¸lu¨k c¸ekti. Yanan evinin odalarını gezen şarkıcı "Hic¸bir s¸eyim kalmamıs¸" diyerek go¨zyas¸larına bogˆuldu.

Oğlunun yanmış yatağını görünce fenalık geçiren ünlü şarkıcı " Hiçbir şeyim kalmamış. ya yangın gece olsaydı" diyerek gözyaşı döktü.

Çılgın Sedat ve eşi gözyaşları içinde yangın söndürme çalışmalarını izledi.

Demet Akalın: Çılgın Sedat'ın haciz borçlarını biz kapatıyoruz

Sedat Kapurtu, Demet Akalın, Yangın, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Demet Akalın: Çılgın Sedat'ın haciz borçlarını biz kapatıyoruz - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye semalarında ürküten görüntüler! Düşen göktaşı çok sayıda ilden görüldü Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alanyaspor, Çağdaş Atan'ın görevine son vermeyi düşünüyor Sevgilisini kaldıkları otel odasında boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü NATO'dan TSK'ya "Mavi Bereli" övgüsü: Seçkin piyadeler Rapçi Ben Fero oyunculuk yapma kararı aldı Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu Mehmet Ali Erbil'den "Ekranlara geri dönecek misiniz?" sorusuna yürek burkan cevap
Bülent Ersoy'un 55 tilki katledilerek yapılan paltosuna tepkiler çığ gibi büyüdü Bülent Ersoy'un 55 tilki katledilerek yapılan paltosuna tepkiler çığ gibi büyüdü         
00:49
Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı         
23:25
AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor         
22:16
Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye ettiği öne sürüldü Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye ettiği öne sürüldü         
20:50
Ekranların vazgeçilmez dizisi Sadakatsiz, kadrosuna Ali İl'i dahil etti Ekranların vazgeçilmez dizisi Sadakatsiz, kadrosuna Ali İl'i dahil etti         
20:00
Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı         
18:56
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı         
15:53
Ağaç tepesinde tabur gözetlerken yakalanan teröristin hain planları deşifre oldu Ağaç tepesinde tabur gözetlerken yakalanan teröristin hain planları deşifre oldu         
12:01
Almanya'da 13 yaşındaki Türk çocuk, akranı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü Almanya'da 13 yaşındaki Türk çocuk, akranı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü         
11:10
Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil         
10:47
13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz 13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz         
10:29
Gençler için yepyeni bir meslek doğdu: Günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar Gençler için yepyeni bir meslek doğdu: Günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar         
10:22
Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Fenebahçe'nin efsaneleri başa geçecek Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Fenebahçe'nin efsaneleri başa geçecek         
10:22
Pompalı tüfekle kağıt toplayıcılara kurşun yağdıran saldırgan kameralara böyle yakalandı Pompalı tüfekle kağıt toplayıcılara kurşun yağdıran saldırgan kameralara böyle yakalandı         
09:59
Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim         
09:49
Doğu Perinçek'in Doğu Perinçek'in "MHP'nin başına geçmek şereftir" sözlerine partiden yanıt: Çay içmemiz bile mümkün değildir         
09:11
Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı         
00:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2021 03:42:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demet Akalın: Çılgın Sedat'ın haciz borçlarını biz kapatıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei