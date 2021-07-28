Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

Demet Akalın, radyoda dinlediği haber sonrası bu paylaşımı yaptı: Ne yapacağız?

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarından sonra gündeme gelen mültecilerle ilgili tartışmalara ünlü isimler de dahil oluyor. Konuyla ilgili iş insanı Arzu Sabancı'dan sonra bir çıkışı da Demet Akalın'dan geldi.

"NE YAPACAĞIZ MERAK EDİYORUM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşıma imza atan Akalın, "Radyoda duydum şu an 3.5 milyon Afgan yolda geliyormuş. 200 binden fazlada şu an Türkiye'deymiş! Ne yapacağız merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı;