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Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? - Son Dakika

Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

28.07.2021 09:48

Mültecilerle ilgili tartışmalar devam ederken sürpriz bir çıkış da ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Radyodan dinlediği haberi takipçileriyle paylaşan Akalın, "Radyoda duydum şu an 3.5 milyon Afgan yolda geliyormuş. Ne yapacağız merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarından sonra gündeme gelen mültecilerle ilgili tartışmalara ünlü isimler de dahil oluyor. Konuyla ilgili iş insanı Arzu Sabancı'dan sonra bir çıkışı da Demet Akalın'dan geldi.

"NE YAPACAĞIZ MERAK EDİYORUM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşıma imza atan Akalın, "Radyoda duydum şu an 3.5 milyon Afgan yolda geliyormuş. 200 binden fazlada şu an Türkiye'deymiş! Ne yapacağız merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı;

Demet Akalın radyoda dinlediği habere isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

Demet Akalın, Tanju Özcan, Afgan, Bolu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (4)
  • kerem mert: önümüzdeki 6 ay içinde ekonomi için en büyük tehdit koronadan sonra bu afgan göçü bu ülke ekonomisi kaldıramazzzzzzz batarrr Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Yavuz: Adam çalıştırırken ucuz olsun diye Afgan suriyeli çalıştırırsınız simdi laf edersiniz. İşinize nasıl helirsem Cevap Yaz 7 18 Yayından Kaldır
  • Cihan Can: Şimdiye kadar sen ne yaptın ki bu saatten sonra ne yapacağız diyorsunuz.ortaligi ververeye vermeyin yeter. Cevap Yaz 4 29 Yayından Kaldır
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