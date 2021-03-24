Demet Akalın'dan çok konuşulacak sözler: Sponsorlarım sağ olsun - Son Dakika

Demet Akalın'dan çok konuşulacak sözler: Sponsorlarım sağ olsun

24.03.2021 08:30
Demet Akalın'dan çok konuşulacak sözler: Sponsorlarım sağ olsun, System.String[]

DEMET Akalın, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

DEMET Akalın, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Giydiği pahalı markalar ve alışverişe harcadığı uçuk fiyatlarla sık sık gündeme gelen Akalın bu kez de dünyaca ünlü markalar Dolce Gabbana ve Louis Vuitton'a ait ayakkabı, gözlük ve çantasıyla dikkat çekti. Gözlük ve çantayı kendisinin aldığını belirten Akalın, ayakkabısı ve kıyafetlerinin ise sponsorluk olduğunu söyledi: "Kıyafetlerim çok pahalı değil, ucuz bunlar be, ayakkabılarım da sponsordan. Sponsorlarım sağ olsun" diye yanıtladı.

Allah garibana veriyor

Ay başında Dubai'ye giden Akalın, çok konuşulan o tatili de sponsorlar tarafından karşılandığını söyledi: "Evet, yaptım ama bedava yaptım. Onların hepsi sponsor ile arkadaşlar, gittim geldim." Demet Akalın tatil sezonunu mart başında Dubai'de açmıştı. Pandemide konserleri iptal olduğu için "Geçinemiyorum" diyen Akalın'ın Dubai'nin en lüks otellerinden birinde geceliği 35 bin TL olan odada konaklaması takipçileri tarafından eleştirilmişti. Tatilde parmağında 3 milyon TL değerinde tektaşıyla havuz başında verdiği poz da çok konuşulan şarkıcı o zaman eleştirileri; "Allah'a şükür Allah garibana veriyor. Otelim de uçağım da sponsor. Damı akan evden Dubai'lere uzanan hikayem, temiz kalbimden" diyerek yanıtlamıştı.

Demet Akalın bu ayın başında Dubai'de yaptığı lüks tatille çok konuşuldu.

DUBAİ TATİLİ: GECELİĞİ 35 BİN TL (Sponsor)

' ALEYNA TİLKİ İDDİALI KONUŞMASIN'

Akalın, "Dünya starı olamaz" dediği Aleyna Tilki ile yaşadığı polemik hakkında da konuştu. Ünlü şarkıcı, Tilki'nin "Müzikten anlayanlar zaten beni tebrik etti" açıklamasına "Müzikten anlamıyorum işte ah" diye esprili bir yanıt verdi. Aleyna Tilki'yi iddialı açıklamalar yapmaması konusunda uyaran Akalın, "Aleyna'yı ben severim şimdi olsa yine kucaklar sarılırım ama o bana laf atarsa ben de ona atarım, iddialı konuşmasın" diyerek AVM'den ayrıldı.

Demet Akalın'dan çok konuşulacak sözler: Sponsorlarım sağ olsun

Demet Akalın, Türk Lirası, Mevla, Dubai, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Demet Akalın'dan çok konuşulacak sözler: Sponsorlarım sağ olsun - Son Dakika Magazin


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