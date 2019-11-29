Son Dakika Haberleri: Demet Akalın'dan down sendromlu hayranına 'Murat Boz' jesti
Son Dakika Magazin Demet Akalın'dan down sendromlu hayranına 'Murat Boz' jesti - Son Dakika Magazin

Demet Akalın'dan down sendromlu hayranına 'Murat Boz' jesti

6 saat önce

ŞARKICI Demet Akalın, otizme destek amacıyla geldiği Bursa'da down sendromlu kadını, hayranı olduğu şarkıcı Murat Boz ile telefonla görüştürerek, gönlünü aldı.

Demet Akalın'dan down sendromlu hayranına 'Murat Boz' jesti, System.String[]

ŞARKICI Demet Akalın, otizme destek amacıyla geldiği Bursa'da down sendromlu kadını, hayranı olduğu şarkıcı Murat Boz ile telefonla görüştürerek, gönlünü aldı.

Bursa'da bir alışveriş merkezindeki 'Otizme Destek EsFest Etkinliği'nde sevenleriyle buluşan Demet Akalın, otizmli çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sanatçı, yakından ilgilendiği down sendromlu kadın hayranının şarkıcı Murat Boz'u çok sevdiğini söylemesi üzerine cep telefonundan Murat Boz'u aradı. Down sendromlu kadını, Boz ile telefonda görüştüren Akalın, etkinlik boyunca da diğer down sendromlu çocuklarla yakından ilgilendi.


Demet Akalın, Murat Boz, Bursa, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:15 Kaynak: DHA
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