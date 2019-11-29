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Demet Akalın'dan down sendromlu hayranına Murat Boz jesti
6 saat önce
Bursa'da bir alışveriş merkezindeki Otizme Destek EsFest Etkinliği'nde sevenleriyle buluşan Demet Akalın, otizmli çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Bursa'da bir alışveriş merkezindeki Otizme Destek EsFest Etkinliği'nde sevenleriyle buluşan Demet Akalın, otizmli çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sanatçı, yakından ilgilendiği down sendromlu kadın hayranının şarkıcı Murat Bozu çok sevdiğini söylemesi üzerine cep telefonundan Murat Boz'u aradı. Down sendromlu kadını, Boz ile telefonda görüştüren Akalın, etkinlik boyunca da diğer down sendromlu çocuklarla yakından ilgilendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:56
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