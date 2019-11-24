Demet Akalın'dan Hadise'ye: Bak bana kızıyorsun ama...

Hadise Instagram hesabından Demet Akalın'a laf atmış, "Instagram'da benim 10 milyon takipçim var ama senin yok" açıklamasını yapmıştı.



Demet Akalın meslektaşına, "Hadise'yi biri uyarsın; yazık, günah. Araştırdım, milyoncuk bile değil. Rakamlar şişirme. Kocası da yok, 10 milyonu da" yanıtını vermişti.



Daha sonra Demet Akalın açıklama yaparak "Ya ben şaka yapmıştım. Hadise 'Bekarlık sultanlıktır' dese konu büyümez, gülerdik. Ama şaka anlayışımız farklıymış." diye olayı biraz yumuşatmaya çalışmıştı.



Gözyaşlarına boğuldu



O Ses Türkiye'de ailesiyle ilgili bilgi veren Hadise gözyaşlarına boğuldu.



Hadise "Abim var, bebeği olacak; şu an doğuma girdiler onun heyecanını yaşıyorum. Hala oluyorum. Çok duygusalım orada olmak isterdim. Yarın da çekim olduğu için gidemiyorum. O yüzden birazdan bir resim gelir de ben mutlu olurum". demişti.



Demet Akalın bunun üzerine 'Ah bana kızıyorsun arkadaşım bak hala olmak seni mahvetti. Düşün anne olduğunda neler olacak. İnşallah tez vakitte tatman dileğiyle… ' paylaşımında bulundu. Akalın yazdığı mesajla Hadise'ye zeytin dalı uzattı.



