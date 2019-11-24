Son Dakika Haberleri: Demet Akalın'dan Hadise'ye: Bak bana kızıyorsun ama...
Son Dakika Magazin Demet Akalın'dan Hadise'ye: Bak bana kızıyorsun ama... - Son Dakika Magazin

Demet Akalın'dan Hadise'ye: Bak bana kızıyorsun ama...

6 saat önce

Hadise Instagram hesabından Demet Akalın'a laf atmış, "Instagram'da benim 10 milyon takipçim var ama senin yok" açıklamasını yapmıştı.

Demet Akalın'dan Hadise'ye: Bak bana kızıyorsun ama..., System.String[]

Hadise Instagram hesabından Demet Akalın'a laf atmış, "Instagram'da benim 10 milyon takipçim var ama senin yok" açıklamasını yapmıştı.


Demet Akalın meslektaşına, "Hadise'yi biri uyarsın; yazık, günah. Araştırdım, milyoncuk bile değil. Rakamlar şişirme. Kocası da yok, 10 milyonu da" yanıtını vermişti.


Daha sonra Demet Akalın açıklama yaparak "Ya ben şaka yapmıştım. Hadise 'Bekarlık sultanlıktır' dese konu büyümez, gülerdik. Ama şaka anlayışımız farklıymış." diye olayı biraz yumuşatmaya çalışmıştı.


Gözyaşlarına boğuldu


O Ses Türkiye'de ailesiyle ilgili bilgi veren Hadise gözyaşlarına boğuldu.


Hadise "Abim var, bebeği olacak; şu an doğuma girdiler onun heyecanını yaşıyorum. Hala oluyorum. Çok duygusalım orada olmak isterdim. Yarın da çekim olduğu için gidemiyorum. O yüzden birazdan bir resim gelir de ben mutlu olurum". demişti.


Demet Akalın bunun üzerine 'Ah bana kızıyorsun arkadaşım bak hala olmak seni mahvetti. Düşün anne olduğunda neler olacak. İnşallah tez vakitte tatman dileğiyle… ' paylaşımında bulundu. Akalın yazdığı mesajla Hadise'ye zeytin dalı uzattı.


Demet Akalın, Instagram, Hadise, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


İrlandalı Anne Esra Teymur Şimşek'in ilk kitabının lansmanı gerçekleşti
Talat Atilla'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Açıklama yap" çağrısı İnce'nin "Ciğerimi dağladı" dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 21:28:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demet Akalın'dan Hadise'ye: Bak bana kızıyorsun ama...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]