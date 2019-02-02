Demet Akalın'dan Ilgaz Dağı'nda Konser

Kastamonu'da düzenlenen 4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları kapsamında şarkıcı Demet Akalın, konser verdi.

Kastamonu'da düzenlenen 4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları kapsamında şarkıcı Demet Akalın, konser verdi.



Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışların tamamlanmasının ardından sahne alan Akalın, performansıyla beğeni topladı.



Demet Akalın, sıfırın altında dört derece sıcaklıkta "Türkan", "Koltuk", "Çalkala" ve "Nazar" başta olmak üzere çok sayıda şarkısını hayranlarıyla birlikte söyledi.



Akalın, Ilgaz'ı çok beğendiğini belirterek, "Ilgaz çok güzel bir kayak merkezi. Hep Kartalkaya, Uludağ diyoruz. Yolda gelirken manzaradan çok etkilendim. Adeta büyülü bir yerdeyiz. Bu yüzden artık buranın fahri hemşehrisi oluyorum. Artık buraya geleceğim." dedi.



Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da Akalın'a Ilgaz'a geldiği için teşekkür etti.



Kastamonu'nun turizm kenti olduğunu belirten Babaş, "Doğa turizminden deniz turizmine, kültür turizminden inanç turizmine kadar Kastamonu çok sayıda değeri barındırıyor. Herkesi bu kadim şehre bekliyoruz." diye konuştu.

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