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Demet Akalın'dan kıskançlık itirafı! - Son Dakika

Demet Akalın'dan kıskançlık itirafı!

13.09.2021 16:45
Demet Akalın'dan kıskançlık itirafı!, System.String[]

Sunuculuğunu Demet Akalın'ın üstlendiği Gelinim Mutfakta 756. bölümüyle ekrana geldi.

Sunuculuğunu Demet Akalın'ın üstlendiği Gelinim Mutfakta 756. bölümüyle ekrana geldi. Akalın, gelinlere 'Eşinizin sevmediği bir yemeği, iş arkadaşı bilirse tepkiniz ne olur' diye sordu. Gelinlerin yanıt verdiği sırada yaşadığı bir olayı anlatan Akalın, o anları hatırlayınca çileden çıktı!

Popçu Berkay'ın doğum gününde fotoğraf çekilirken bir arkadaşının, Okan Kurt'un elinden meyve suyu dolu bardağı alıp içtiğini görünce çok kötü olduğunu söyleyen Akalın, 'o gün sinirden ellerim titremişti' dedi. Ünlü sanatçı o anları hatırladıkça gerildi.

Demet Akalın'dan kıskançlık itirafı!

Gelinim Mutfakta, Demet Akalın, Okan Kurt, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Demet Akalın'dan kıskançlık itirafı! - Son Dakika Magazin


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