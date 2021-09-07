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Demet Akalın'dan, Spor Bakanlığı'na çağrı: Voleybol takımındaki kızlar için niye bir şey yapmıyoruz? - Son Dakika

Demet Akalın'dan, Spor Bakanlığı'na çağrı: Voleybol takımındaki kızlar için niye bir şey yapmıyoruz?

07.09.2021 14:46

Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demet Akalın, sosyal medya hesabından Spor Bakanlığı'na seslenerek "Eskiden futbolda 3. olunca sahneye çıkıyorduk. Şimdi kızlar için niye yapmıyoruz?" sözlerini söyledi. Akalın'ın videosu kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Hollanda ile oynadığı maçta rakibine set vermedi ve maçı 3-0'lık skorla alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Son günlerde afet bölgelerine yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı Demet Akalın, bu sefer de bu konuya değindi.

"NİYE VOLEYBOL TAKIMINDAKİ KIZLAR İÇİN BİR ŞEY YAPMIYORUZ?"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısına sessiz kalamayan Demet Akalın, eski zamanlarda olduğu gibi kutlama yapılması gerektiğini söyledi. Twitter hesabından bir video paylaşarak Spor Bakanlığı'nı etiketleyen Akalın, "Eskiden futbol üçüncüsü olduğumuz zaman Taksim'e platform kurarak sahneye çıkıyorduk. Niye voleybol takımındaki kızlar için böyle bir şey yapmıyoruz? Niye? Ben çıkarım" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, Spor Bakanlığı'na seslendi: Voleybol takımındaki kızlar için niye bir şey yapmıyoruz?
Demet Akalın'dan, Spor Bakanlığı'na çağrı: Voleybol takımındaki kızlar için niye bir şey yapmıyoruz?

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Son Dakika Magazin Demet Akalın'dan, Spor Bakanlığı'na çağrı: Voleybol takımındaki kızlar için niye bir şey yapmıyoruz? - Son Dakika Magazin


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