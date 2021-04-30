Şarkıcı Demet Akalın, tam kapanma sürecinin başlamasıyla tatil bölgelerine giden vatandaşları eleştirdi.
Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile 'Sabah Sabah' programında tam kapanma kısıtlamaları gündeme geldi. Demet Akalın ve Alişan; Bodrum, Çeşme, Antalya gibi yazlık yerlere giden vatandaşlara tepki gösterdi.
Bir an önce koronavirüsten kurtulmayı beklediklerini söyleyen Alişan, alınan tedbirlere uyulmadığından şikayet ederek "2 milyona yakın insan şu an tatil beldelerinde" diye konuştu.
Akalın ise bunun üzerine "Kimse param yok demesin valla, herkesin evi var Bodrum'da" diye konuştu.
Akalın, sözlerine gelen tepkiler üzerine, "Hepimiz gibi ben de o kalabalık Bodrum trafiğine sinirlenip söyledim lafı. Evde oturanları asla kastetmedim ama kuliste konuşur gibi konuşmuşum, özür dilerim" dedi.
Son Dakika › Magazin › Demet Akalın'dan tepki çeken tam kapanma çıkışı: Kimse param yok demesin herkes tatilde - Son Dakika Magazin