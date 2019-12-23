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Demet Akalın eski eşi Okan Kurt'a neden 'geri zekâlı' dedi?
6 saat önce
Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerinden başında gelen Demet Akalın'dan tepki çeken video. Ünlü şarkıcı Demet Akalın eski eşi Okan Kurt'a evlerinde temizlik komutu verirken 'geri zekalı' kelimesini kullandı.
Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerinden başında gelen Demet Akalın'dan tepki çeken video. Ünlü şarkıcı Demet Akalın eski eşi Okan Kurt'a evlerinde temizlik komutu verirken 'geri zekalı' kelimesini kullandı. Akalın'ın bu sözü tepkilere neden oldu. Ünlü şarkıcı eski eşine o kelimeyi neden kullandığını 2.Sayfa kameralarına anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:35
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