Demet Akalın eski eşi Okan Kurt'a neden 'geri zekâlı' dedi? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Demet Akalın eski eşi Okan Kurt'a neden 'geri zekâlı' dedi? - Son Dakika Magazin

Demet Akalın eski eşi Okan Kurt'a neden 'geri zekâlı' dedi?

6 saat önce

Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerinden başında gelen Demet Akalın'dan tepki çeken video. Ünlü şarkıcı Demet Akalın eski eşi Okan Kurt'a evlerinde temizlik komutu verirken 'geri zekalı' kelimesini kullandı.

Demet Akalın eski eşi Okan Kurt'a neden 'geri zekâlı' dedi?, System.String[]

Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerinden başında gelen Demet Akalın'dan tepki çeken video. Ünlü şarkıcı Demet Akalın eski eşi Okan Kurt'a evlerinde temizlik komutu verirken 'geri zekalı' kelimesini kullandı. Akalın'ın bu sözü tepkilere neden oldu. Ünlü şarkıcı eski eşine o kelimeyi neden kullandığını 2.Sayfa kameralarına anlattı.


Demet Akalın, Okan Kurt, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:35 
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