Demet Akalın, Hadise-Ebru Gündeş geriliminde tarafını belli etti

Şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu öne sürmüştü. O kadınlardan birinin şarkıcı Hadise olduğu iddia edildi.

Hadise bu iddiayı sert bir dille yalanladı. Şarkıcı, "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.

TARAFINI BELLİ ETTİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Hadise-Ebru Gündeş geriliminde kimden yana olduğunu açıkladı. Akalın, aracıyla seyir halindeyken Ebru Gündeş'in 'Aşık' isimli şarkısını dinlediğini söyledi. Akalın, "Sesi en çok özlenen isim Ebru Gündeş" dedi.

Ünlü şarkıcı sergilediği bu davranışla Ebru Gündeş'in yanında olduğunu ifade etti.