"Demet Akalın haindir" İzzet Yıldızhan'dan sert sözler - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Demet Akalın haindir' İzzet Yıldızhan'dan sert sözler - Son Dakika Magazin

"Demet Akalın haindir" İzzet Yıldızhan'dan sert sözler

6 saat önce

Demet Akalın, Youtube'daki 'Acı Gerçekler' programında isim vermeden 23 yıl önce önünü kesen İzmirli bir şarkıcıdan bahsetmiş ve şu açıklamalarda bulunmuştu: "Mankenlik yaparken müzik şirketi bana albüm teklif etmişti.

Demet Akalın, Youtube'daki 'Acı Gerçekler' programında isim vermeden 23 yıl önce önünü kesen İzmirli bir şarkıcıdan bahsetmiş ve şu açıklamalarda bulunmuştu: "Mankenlik yaparken müzik şirketi bana albüm teklif etmişti. İmza atmaya gittim, beklerken dönemin ünlü bir popçusu geldi. Beni görünce 'Burada ne işin var?' diye sordu." Ben de 'Albüm için geldim' dedim. Suratı bir anda allak bullak oldu. Çıkıp gitti. 10 dakika sonra bir görevli odaya gelip 'anlaşmanız iptal oldu' dedi. Gün geldi, devran döndü. Bu kişiyle yıllar sonra uçakta karşılaştım. Havalı bir 'merhaba' dedim. Ne oldu, o şimdi piyasada bile yok."


O ŞARKICI PINAR AYLİN ÇIKTI


Demet Akalın'ın isim vermeden bahsettiği şarkıcının Pınar Aylin olduğu ortaya çıktı. İddialar karşısında sessizliğini bozan Pınar Aylin 2. Sayfa programına açıklamalar yaptı.


Aylin'in ardından canlı yayına telefonla bağlanan İzzet Yıldızhan'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Yıldızhan 'Yıllar önce Bülent Ersoy ile program yapıyorduk. Demet Akalın ben varım diye programa gelmek istemedi' dedi.


İşte Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yaşananlar....

İzzet Yıldızhan, Demet Akalın, Youtube, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Demet Akalın, giyim tarzını beğenmediği kadınlara tepki gösterdi: Midem bulanıyor
Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni paylaşımları hayranlarını mest etti Ivana Sert, buz gibi havada jakuzi keyfi yaptı Kraliyet ailesi, Prens Harry ve Meghan Markle'ı unvanlarından vazgeçmeleri için tehdit etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 20:40:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Demet Akalın haindir" İzzet Yıldızhan'dan sert sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]