Demet Akalın ile Esra Balamir'in neden küs oldukları belli oldu

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Vaktisiz Horoz'un haberine göre; Esra Balamir, clubhouse uygulamasındaki kendi açtığı odada, Demet Akalın'la neden küstüklerini anlattı. 20 yıldır arkadaş olan ve yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Demet Akalın'la Esra Balamir'in küsme sebebi Okan Kurt'un koronavirüs olmasıymış. O gün evinde tadilat olan ve üstü başı toz içinde olan Esra Balamir, Okan Kurt'un haberini alır almaz Demet Akalın'ı aramış olsa da, evindeki tadilat işlerinden ve ustalarla ilgilendiğinden dolayı beş saat süreyle Demet Akalın'ı arayamamış ve hal hatır soramamış. Evinde tadilat olduğu için akşam arkadaşının evine giden ve Demet Akalın'ı beş saat sonra aramadığı için, duruma sinirlenen Akalın, "Şimdi mi aklına geldi?" demiş ve Balamir'le arkadaşlığını bitirmiş. İkil, bu olaydan sonra Instagram'dan birbirini takipten çıkmıştı.& ;