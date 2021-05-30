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Demet Akalın ile Seda Sayan kavgasına Nihat Doğan da karıştı. Doğan, Akalın'ı adeta topa tuttu - Son Dakika

Demet Akalın ile Seda Sayan kavgasına Nihat Doğan da karıştı. Doğan, Akalın'ı adeta topa tuttu

30.05.2021 18:17
Demet Akalın ile Seda Sayan kavgasına Nihat Doğan da karıştı. Doğan, Akalın'ı adeta topa tuttu, System.String[]

Seda Sayan ile Demet Akalın arasındaki program kavgasına Nihat Doğan'da dahil oldu. Sayan'ın eski sevgilisi Nihat Doğan, Akalın'ı topa tuttu. İşte detaylar....

Seda Sayan ile Demet Akalın kavgasına, Nihat Doğan'da katıldı. Sayan'ın eski sevgilisi Doğan, Twitter'dan Akalın'a ateş püskürdü.

Doğan, "Seda Sayan hiç kimsenin ekmeği ile oynamaz onun vicdanına merhametine de sonuna kadar şahidim. Ayrıca kulis odasına yasaklı listesi asıp (Alişan'ı tenzih ediyorum) ilk 200'e giremeyen zatın Seda Hanım'a itibar suikasti yapmasının da hiçbir hükmü yoktur. Ne kadar reyting o kadar ekmek. Cenaze evine davul ile girilmezmiş! Sen değil misin teyzenin kızı evladını kaybettiği gece Kerimcan ile davullu eğlenceli storyler atıp" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın ile Seda Sayan arasındaki atışma devam ediyor. Akalın'ın bir yıldır Alişan'la sunduğu projesi, geçtiğimiz hafta final yaparak, yerine Sayan'ın geleceği iddia edilmişti. Bu haberlerden sonra Akalın, şarkıcıyı Instagram'dan engellemişti. Akalın, Aynur Aydın'ın, "Kimi sevip değer versek sonunda mutlaka bir b.kluk yapıyor" tweet'ine "Bir de sıvıyor" yazısıyla, Sayan'a gönderme yapmıştı. Bunun üzerine Instagram'dan açıklama yapan Sayan, "Televizyonla anlaşmanız bitmiş. Bir hafta önce sorduğumda, 'sorun yok anlaşabilirsin' mesajın elimde duruyor. Komik olmayın sizi kovmadılar anlaşmanız bitti. Kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Bir daha beni, konuşturmayın" diye konuştu. Kısa süre sonra Akalın ise, "Seni sever sayarız! 21 Mayıs 17.33'te 'Sakın inanmayın böyle abuk sabuk haberlere canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın. Bende, 'Sıkıntı yok' dedim. Cuma günü program bitişi, 'Ben başlıyorum' diye sormadan mesaj attın. Biz ekiple ağlarken bu mesaj... Cenaze evine davulla gidilmez. Sen bunu daha iyi bilirsin. Profesyonellikte her şey olur. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler. Bilgine" diye Sayan'a karşılık verdi.

Demet Akalın ile Seda Sayan kavgasına Nihat Doğan da karıştı. Doğan, Akalın'ı adeta topa tuttu
Demet Akalın ile Seda Sayan kavgasına Nihat Doğan da karıştı. Doğan, Akalın'ı adeta topa tuttu
Demet Akalın ile Seda Sayan kavgasına Nihat Doğan da karıştı. Doğan, Akalın'ı adeta topa tuttu
Demet Akalın ile Seda Sayan kavgasına Nihat Doğan da karıştı. Doğan, Akalın'ı adeta topa tuttu

Demet Akalın, Nihat Doğan, Seda Sayan, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Demet Akalın ile Seda Sayan kavgasına Nihat Doğan da karıştı. Doğan, Akalın'ı adeta topa tuttu - Son Dakika Magazin


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