Demet Akalın'ın Avukatından Açıklama

Ünlü sanatçı Demet Akalın'ın avukatı, "Demet Akalın vatandaşlarla tokalaşırken eldiven taktı" başlıklı haber üzerine açıklama yaptı.

Ünlü sanatçı Demet Akalın'ın avukatı, "Demet Akalın vatandaşlarla tokalaşırken eldiven taktı" başlıklı haber üzerine açıklama yaptı.



Ünlü sanatçı Demet Akalın'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada, "'Demet Akalın vatandaşlarla tokalaşırken eldiven taktı' başlığıyla yayınlanan haber bazı medya kuruluşları tarafından haberin amacı dışında bilinçli olarak sanatçıya zarar verme kastıyla yorumlanarak kişilik haklarının ihlaline sebebiyet veren boyuta taşınmıştır. Hava sıcaklığının -4 dereceyi gösterdiği, seyircilere bere ve atkı dağıtılan bir ortamda sanatçının eldiven takıyor olması son derece doğalken 'vatandaşlarla tokalaştığı sırada eldiven kullanırken sahneye çıkarken eldivenleri çıkardı' şeklindeki bir cümle maalesef haberin amacını aşan bir ifade olmuştur. Haberin medyada dağılımı sonrası gelen yorumlar üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu duyduk" denildi. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

HÜDA PAR, 31 Mart Seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu'da Seçmenlerini Yönlendireceklerini Açıkladı

Kaçırıldığı İddia Edilen Burcu, Devlet Korumasına Alındı

Kenan İmirzalıoğlu ile Aynı Projede Yer Alacakları İddialarına Cansu Dere'den Açıklama Geldi

Son Başvuru Tarihi 4 Nisan! Türk Hava Yolları Binlerce Kişiyi İşe Alacak