Son Dakika Haberleri: Demet Akalın'ın Avukatından Açıklama

Demet Akalın'ın Avukatından Açıklama

53 dakika önce

Ünlü sanatçı Demet Akalın'ın avukatı, "Demet Akalın vatandaşlarla tokalaşırken eldiven taktı" başlıklı haber üzerine açıklama yaptı.

Demet Akalın'ın Avukatından Açıklama, System.String[]
Ünlü sanatçı Demet Akalın'ın avukatı, "Demet Akalın vatandaşlarla tokalaşırken eldiven taktı" başlıklı haber üzerine açıklama yaptı.

Ünlü sanatçı Demet Akalın'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada, "'Demet Akalın vatandaşlarla tokalaşırken eldiven taktı' başlığıyla yayınlanan haber bazı medya kuruluşları tarafından haberin amacı dışında bilinçli olarak sanatçıya zarar verme kastıyla yorumlanarak kişilik haklarının ihlaline sebebiyet veren boyuta taşınmıştır. Hava sıcaklığının -4 dereceyi gösterdiği, seyircilere bere ve atkı dağıtılan bir ortamda sanatçının eldiven takıyor olması son derece doğalken 'vatandaşlarla tokalaştığı sırada eldiven kullanırken sahneye çıkarken eldivenleri çıkardı' şeklindeki bir cümle maalesef haberin amacını aşan bir ifade olmuştur. Haberin medyada dağılımı sonrası gelen yorumlar üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu duyduk" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:32 Kaynak: İHA

Demet Akalın, Güncel
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