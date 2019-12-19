Demet Akalın'ın evine hacze giden icra memuruna beraat - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Demet Akalın'ın evine hacze giden icra memuruna beraat - Son Dakika

Demet Akalın'ın evine hacze giden icra memuruna beraat

6 saat önce

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın borçlu olmadığı halde evine gelerek usulsüz şekilde haciz işlemi yaptığı ve eşyalarına zarar verdiği iddiasıyla yargılanan icra memuru hakkında beraat kararı verildi.

Demet Akalın'ın evine hacze giden icra memuruna beraat, System.String[]

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın borçlu olmadığı halde evine gelerek usulsüz şekilde haciz işlemi yaptığı ve eşyalarına zarar verdiği iddiasıyla yargılanan icra memuru hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme, sanığın suçu işlediğine dair yeterli delil bulunamadığını belirtti.


Demet Akalın'ın borçlu olmadığı halde konutuna gelerek usulsüz şekilde haciz işlemi yaptığı ve eşyalarına zarar verdiği iddiasıyla hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan icra memuru Yavuz N.'nin yargılandığı davaya devam edildi.


Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Yavuz N. ile avukatı Eşref Altınoluk katıldı. Duruşmaya, müşteki Demet Akalın gelmezken, avukatı Ayten Hiçyılmaz salonda hazır bulundu.


Duruşmada söz alan müşteki avukatı Ayten Hiçyılmaz, "Sanığın atılı suçu işlediğini ve bu hususun dosyadaki tüm delillerle sabit olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar tutanakta site yönetimine gidildiği yazılmışsa da polis memurunun verdiği beyanda kesinlikle site yönetimine gitmediklerini söylemiştir. Haciz tutanağın hangi borçlu için haciz mahalline gidildiği yazılı değildir. Sanık, haciz memuru olarak evin borçluya ait olmadığını tutanağa yazmak zorundadır. Ancak bunu yazmamıştır. Borçluya ait ev gibi işlem yapmıştır. Dolayısıyla görevini kötüye kullanmıştır, suçu sabittir. Evrakta sahtecilik de yapmıştır" diyerek sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini söyledi.


"Hacze kabil olmayan bir mal haczedersem suç işlemiş olurum"


Sanık Yavuz N. esas hakkındaki savunmasında, "Tutanağa tüm beyanları geçtim. Hem müşteki avukatının hem de alacaklı vekilinin beyanlarını geçtim. Benim araştırmakla yükümlü olduğum husus, evin kime ait olup olmadığı konusuyla ilgili değildir. Sadece haczi istenen malın hacze kabil olup olmadığı ile ilgilidir. Ancak ben hacze kabil olmayan bir mal haczedersem suç işlemiş olurum. Onun dışında görevimin gereğini yerini getirdim. Kasten bir şey yapmış değilim" diyerek beraatini istedi.


Müvekkilinin beraatini istedi


Sanık avukatı Eşref Altınoluk ise, "Müvekkilimin savunmasına aynen katılıyorum. Müvekkilim tüm beyanları tutanağa geçmiştir. Beyanları tutanağa geçilmezse suç işlemiş olur. O zaman ispat külfeti değişir. Müvekkilimin beraatini istiyorum" dedi.


Sanık hakkında beraat kararı


Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından daha açılmışsa da sanık Yavuz N.'nin atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasını gerektirir kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.


Olayın Geçmişi


Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt'un ortağı olduğu şirkete ait borçlar nedeniyle, borçlu olan şirket yerine Beykoz'daki kendi evine hacze gelen icra memuru Yavuz N. hakkında şikayetçi olmuştu. Akalın, klimaların söküldüğü için evini su bastığını iddia etmişti. İcra memuru hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. - İSTANBUL

Demet Akalın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:16 Kaynak: İHA
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