DEMET AKALIN'IN FARUK K'YA HADİ BAKALIM VEFASI

Sözleri unutulmaz söz yazarı Aysel Gürel'e, müziği hafızalara kazınan eserlerde imzası olan Onno Tunç'a ait "Hadi Bakalım"ın yeni düzenlemesi ise başarılı aranjör Erhan Bayrak, tarafından yapıldı. Faruk K Hadi Bakalım şarkısının enerjisine uygun rengarenk fotoğrafları ise ünlü marka danışmanı ve yönetmen Selim Akar tarafında çekildi.