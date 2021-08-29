Demet Akalın'ın Serenay Sarıkaya için sarf ettiği o sözler rahatsız etti!

Şarkıcının bu sözleri takipçilerini rahatsız etti. Akalın'ın övgünün dozunu kaçırdığı yorumunun ardından bir vatandaş, dini değerleri rencide edici ifadeler kullandığını ve suç işlediğini belirtip şikayette bulundu. Savcılık ise Akalın'ın söyleminin kaba ve rahatsız edici olduğu ancak cezalandırmayı gerektirecek nitelikte olmadığı kanaatine vardı ve dosyayı kapattı.