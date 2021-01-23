Demet Akalın isyan etmişti... TDK'ya göre hangisi doğru? - Son Dakika

Demet Akalın isyan etmişti... TDK'ya göre hangisi doğru?

23.01.2021 07:34
Demet Akalın isyan etmişti... TDK'ya göre hangisi doğru?, System.String[]

Ünlü popçu, Instagram sayfasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi hesabını etiketleyerek, "ilköğretim" kelimesinin "il-köğ-re-tim" şeklinde hecelenmesine tepki gösterdi: "Ben yapsam içimden geçersiniz.

Ünlü popçu, Instagram sayfasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi hesabını etiketleyerek, "ilköğretim" kelimesinin "il-köğ-re-tim" şeklinde hecelenmesine tepki gösterdi: "Ben yapsam içimden geçersiniz. Yani 40 yıldır bildiğimiz şeyleri niye birinci sınıfta değiştirirler, hangi akla hizmet anlamıyorum ki?"

TDK: Kitap doğru

Türk Dil Kurumu'na göre MEB'in Türkçe kitabındaki heceleme biçimi doğru. TDK'nın sitesinde bitişik yazılan kelimelerdeki heceleme kuralı şöyle açıklanıyor: "İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul vb."

Ağız açma sayısı

Bir ilkokul öğretmeni de konuyla ilgili şunları söyledi: "Yeni müfredata göre kelime 'il-köğ-re-tim' şeklinde heceleniyor. Birleşik sözcükler, hecelerin ağızdan çıktığı şekliyle bölünüyor. Kelime, ağız açma sayısı ile heceleniyor. Eskiden böyle değildi, ancak en az 5 senedir bu şekilde kullanılıyor."

Demet Akalın isyan etmişti... TDK'ya göre hangisi doğru?

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Demet Akalın isyan etmişti... TDK'ya göre hangisi doğru? - Son Dakika Magazin


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