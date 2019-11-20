Demet Akalın, MasterChef'teki kavgaya dahil oldu: Sen pilavcılara kurban ol

'MasterChef' dün akşam 50. bölümüyle ekranlara geldi. Dün akşamki bölümde eleme adayları belirlendi.



İşte bu anlarda oyunu kaybeden mavi takımın yarışmacıları Kıvanç Ermiş ve Yasin Obuz arasında tartışma yaşandı.



Birbirlerini sevmeyen ikili arasında tansiyon oldukça yükseldi. Bu tartışmaya televizyon başından Demet Akalın da dahil oldu.



Kıvanç'ın Yasin'e "pilavcıya bak" demesi, ünlü şarkıcıyı çok kızdırdı. Akalın o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sen pilavcılara kurban ol, saygısız sensin. Ay nefret!" dedi.