Son Dakika Haberleri: Demet Akalın, MasterChef'teki kavgaya dahil oldu: Sen pilavcılara kurban ol
Son Dakika Magazin Demet Akalın, MasterChef'teki kavgaya dahil oldu: Sen pilavcılara kurban ol - Son Dakika Magazin

Demet Akalın, MasterChef'teki kavgaya dahil oldu: Sen pilavcılara kurban ol

6 saat önce

'MasterChef' dün akşam 50. bölümüyle ekranlara geldi.

Demet Akalın, MasterChef'teki kavgaya dahil oldu: Sen pilavcılara kurban ol, System.String[]

'MasterChef' dün akşam 50. bölümüyle ekranlara geldi. Dün akşamki bölümde eleme adayları belirlendi.


İşte bu anlarda oyunu kaybeden mavi takımın yarışmacıları Kıvanç Ermiş ve Yasin Obuz arasında tartışma yaşandı.


Birbirlerini sevmeyen ikili arasında tansiyon oldukça yükseldi. Bu tartışmaya televizyon başından Demet Akalın da dahil oldu.


Kıvanç'ın Yasin'e "pilavcıya bak" demesi, ünlü şarkıcıyı çok kızdırdı. Akalın o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sen pilavcılara kurban ol, saygısız sensin. Ay nefret!" dedi.

Demet Akalın, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:06 
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Demet Akalın, MasterChef Kıvanç'a sert çıktı: Pilavcılara kurban ol, saygısız olan sensin
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