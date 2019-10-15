Son Dakika Haberleri: Demet Akalın: Sanatçı olarak elimizi taşın altına koymalıyız!
Son Dakika Magazin Demet Akalın: Sanatçı olarak elimizi taşın altına koymalıyız!

Demet Akalın: Sanatçı olarak elimizi taşın altına koymalıyız!

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini yaptığı paylaşımlarla gösteren Demet Akalın, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinin gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini yaptığı paylaşımlarla gösteren Demet Akalın, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinin gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.'Sanatçılar olarak elimizi taşın altına koymalıyız' dedi.

Demet Akalın: Sanatçı olarak elimizi taşın altına koymalıyız!

Barış Pınarı Harekatı, Demet Akalın, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:06 
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