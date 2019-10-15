Demet Akalın: Sanatçı olarak elimizi taşın altına koymalıyız!
1 saat önce
Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini yaptığı paylaşımlarla gösteren Demet Akalın, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinin gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini yaptığı paylaşımlarla gösteren Demet Akalın, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinin gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.'Sanatçılar olarak elimizi taşın altına koymalıyız' dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:06
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