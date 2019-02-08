Demet Akalın Şaştı Kaldı!

İllüzyonist Olcay Kutluca, Demet Akalın'ın kızı Hira'nın doğum günü partisinde sahne aldı. Hem ünlü şarkıcı hem de partideki diğer davetliler, Kutluca'nın şovunu hayretler içerisinde izledi.

İllüzyonist ve mentalist Olcay Kutluca,metal bir kaşığı büktüğü telekinezi şovunu şaşkınlık içerisinde izledi. Kutluca'nın bu şovu minik Hira'yı da çok şaşırttı.