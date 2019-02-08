Son Dakika Haberleri: Demet Akalın Şaştı Kaldı!

Demet Akalın Şaştı Kaldı!

1 saat önce

Demet Akalın kızı için düzenlediği doğum günü partisinde şaştı kaldı.

İllüzyonist Olcay Kutluca, Demet Akalın'ın kızı Hira'nın doğum günü partisinde sahne aldı. Hem ünlü şarkıcı hem de partideki diğer davetliler, Kutluca'nın şovunu hayretler içerisinde izledi.

İllüzyonist ve mentalist Olcay Kutluca,metal bir kaşığı büktüğü telekinezi şovunu şaşkınlık içerisinde izledi. Kutluca'nın bu şovu minik Hira'yı da çok şaşırttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:52 Kaynak: Bültenler

Demet Akalın, Magazin
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