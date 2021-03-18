Demet Akalın: Serenay Sarıkaya insan mı?
18.03.2021 14:56
Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir estetik kliniği çıkışı objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Maldiv tatili fotoğraflarını beğenmediği Serenay Sarıkaya'ya bu kez iltifatlar yağdırdı. İşte Demet Akalın'ın şaşırtan Serenay Sarıkaya çıkışı...
Snob Magazin'in haberine göre; Klinik çıkışı objektiflere yansıyan şarkıcı, "Biraz yorgunum, botoks yaptırdım" diye konuştu.& ; (Haberin detayları ve videosu aşağıda)
VİDEO - DEMET AKALIN, SERENAY SARIKAYA'YA ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Akalın, geçtiğimiz günlerde Maldivler tatilindeki fotoğraflarını beğenmediği Serenay Sarıkaya hakkında ilginç sözler sarf etti.& ;
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