Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında çoğu vatandaş evlerini ve hayvanlarını kaybetmişti. Büyük yangından zarar görenler için tüm Türkiye seferber olmuş, bölgedeki vatandaşlara yardım ulaştırabilmek var gücüyle çalışmıştı.
Yangın felaketinde hem sosyal medyada hem de yardım kuruluşları aracılığıyla yaraları sarmaya çalışan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yangında kaybettiği evinin bahçesine attığı yatak üstünde uyuduğu anlarla yürekleri parçalayan Fatma Öksüzoğlu'na ev sözü vermişti.
Akalın Fatma Teyze'ye verdi sözü tuttu. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından Fatma Teyze için yaptırdığı evin son halini paylaştı.
Son Dakika › Magazin › Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu - Son Dakika Magazin