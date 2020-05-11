Demet Akbağ: Gürdal'ın fotoğrafını öperek sahneye çıkarım - Son Dakika
Son Dakika Magazin Demet Akbağ: Gürdal'ın fotoğrafını öperek sahneye çıkarım - Son Dakika Magazin

Demet Akbağ: Gürdal'ın fotoğrafını öperek sahneye çıkarım

18 dakika önce

Demet Akbağ, "Bi Kahve Sohbeti" programında karantina sürecini anlattı: "Bu dönem benim kuşağımın teknoloji ile sınavı. Evde olmayı seven insanlardanım. Vakitsizlikten okuyamadığımız kitaplar, izleyemediğimiz filmler birikmişti.

Demet Akbağ: Gürdal'ın fotoğrafını öperek sahneye çıkarım, System.String[]

Demet Akbağ, "Bi Kahve Sohbeti" programında karantina sürecini anlattı: "Bu dönem benim kuşağımın teknoloji ile sınavı. Evde olmayı seven insanlardanım. Vakitsizlikten okuyamadığımız kitaplar, izleyemediğimiz filmler birikmişti. Bunlarla vakit geçirmek başta hoştu ama zamanla kapının çalmaması tramvatik bir hal yaratmaya başladı."


İbrahim Büyükak yayında "Yol Arkadaşım" filmiyle ilgili, "Yol Arkadaşım 3'ü yapmak istiyoruz ama bu yıl olmaz. Ayrıca bir müzikal projemiz var. Batı müzikali tarzı değil de biraz daha bize uygun arabesk olacak" dedi.


"Eyvah Eyvah" serisi devam edebilir


Akbağ ise "Eyvah Eyvah" serisine devam edebileceklerini duyurdu: "Virüs hadisesinden önce oturduk Ata (Demirer) ile 'Eyvah Eyvah'ın toplantısını yaptık. Aklımızda da bir şeyler vardı. Sonra Ata eve kapandı dedi ki 'Çok içimize sinerse yapalım. Şu anda hikayede baştan sona giriş, geliş, sonuç göremiyorum. Göremediğim için de bugüne kadar yapmış olduğumuz, seyircinin sevdiği seriye ihanet etmek istemiyorum' Neler olacağını ileride göreceğiz."


İbrahim Büyükak'ın "Sahneye çıkmadan önce bir uğurunuz var mı?" sorusu usta oyuncuyu duygulandırdı. Akbağ, gözleri dolarak uğurunu şöyle anlattı: "2000 yılı sonrası Otogargara'dan sonra gelişti. Gürdal Tosun vefat ettikten sonra onun fotoğrafını öpmek uğurum oldu ve bir daha hiç unutmadım. Gürdal'ın fotoğrafı kulisimde dururdu. Çünkü Otogargara'yı oynarken tek uğurum ikimiz sahne ağzında beklerken birbirimizin eline vurmaktı."

İbrahim Büyükak, Eyvah Eyvah, Demet Akbağ, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 08:00 

YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var         
07:55
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu         
07:36
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu         
03:00
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı         
01:30
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi başladı         
00:00
Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi         
23:59
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi         
23:46
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz         
23:40
Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı         
23:28
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı         
22:38
İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu         
22:38
Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı         
22:12
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı         
22:11
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı         
21:57
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü         
21:32
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı         
21:28
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi         
21:02
Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz         
20:57
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı         
20:55
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı         
20:40
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak         
20:39
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti         
19:46
Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak         
19:30
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı         
19:29
AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti         
19:08
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi         
19:01
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı         
19:00
Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu         
18:56
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 08:19:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Demet Akbağ: Gürdal'ın fotoğrafını öperek sahneye çıkarım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]