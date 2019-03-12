Son Dakika Haberleri: Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Ağır Yaralandı

Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Ağır Yaralandı

1 saat önce

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile 1 kişi yaralandı.

Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Ağır Yaralandı, System.String[]
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 S 7580 plakalı araç, Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Cipte bulunan 2 kişiden birinin, oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Çika'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Aracın sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:34 Kaynak: AA

Güzelbahçe, İzmir, Demet Akbağ, Güncel
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