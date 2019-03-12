Son Dakika Haberleri: Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Ağır Yaralandı (2)

Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Ağır Yaralandı (2)

22 dakika önce

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 S 7580 plakalı araç, Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Cipte bulunan 2 kişiden birinin, oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Çika'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Aracın sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:35 Kaynak: AA

Güzelbahçe, İzmir, Demet Akbağ, Güncel
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